En Tegucigalpa (Honduras), miembros de la Policía Nacional reprimieron con gas lacrimógeno y cañones de agua a centenares de manifestantes que exigían la salida del poder del presidente Juan Orlando Hernández.

La movilización inició a las 10.00 horas locales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con los manifestantes coreando consignas contra Hernández.

Se pudo evidenciar emblemas en rojo y negro del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009.

Luego de un recorrido por el Bulevar Fuerzas Armadas, cuando los manifestantes estaban cerca de la Casa Presidencial, se comenzaron a dar enfrentamientos con las fuerzas del orden a las que les lanzaban piedras.

Las voces de la protesta no se hicieron esperar y declararon para EFE su posición al respecto:

«Yo he venido a la manifestación creyendo en que hay que sacar a Juan Orlando del poder, no soy activista político, soy hondureño y lo que me llevo es una gaseada». (Manifestante)