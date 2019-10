En distintas paradas del Metro de Santiago de Chile se han producidos varios manifestaciones en contra del incremento del pasaje por parte de gobierno a 830 pesos chilenos, es decir, 1,19 dólares.

De hecho, este viernes se cumple el quinto día de protestas ciudadanas que han terminado en destrozos a la infraestructura pública, enfrentamientos con la policía, personas heridas y recurrentes evasiones al pasaje.

Usuarios en redes sociales han evidenciado las jornadas de protestas en en transporte subterráneo. El argumento del gobierno para el alza fue el incremento del precio del dólar y petróleo, entre otros factores.

Sobre el hecho, el presidente de Chile, Sebastian Piñeira, explica que:

“Este afán de todo esto no es protesta, es delincuencia. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero no a destruir […] Las personas que agredieron a Carabineros y destruyeron, van a tener que enfrentar la justicia. No podemos tolerar de que haya un grupo que cree que tiene el derecho de destruir la propiedad pública”.