Trabajadora de laboratorio se inyectó un virus modificado de viruela

Una trabajadora del laboratorio de la Universidad de San Diego, Estados Unidos, se inoculó accidentalmente con un virus genéticamente adulterado y relacionado con la viruela.

La mujer intentaba pinchar con la jeringa la cola de un ratón de laboratorio, pero falló y se inyectó su propio dedo. Segundos después limpió la herida y avisó a su jefe.

Según RT, » Diez días después del accidente, el médico que la supervisaba la envió a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ya que la infección se había deteriorado. Dos días después la llevaron al departamento de emergencias con fiebre, inflamación del ganglio linfático, dolor y la infección del dedo agravada«.

La trabajadora del laboratorio recibió los antibióticos para combatir la infección por viruela y fue apartada de su trabajo por cuatro meses, pero no se aisló de sus familiares y amigos quienes, afortunadamente, no se contagiaron.

Solo 94 días después del accidente la mujer empezó a recuperarse, pues la lesión en el dedo que se pinchó pasó por una transformación que fue documentada en fotografías.

