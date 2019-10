Cuando tenía 15 años, Zachary Moore mató de 44 puñaladas a su hermano en un conflicto familiar. A pesar de los esfuerzos de sus abogados por suavizar la sentencia, en septiembre de 1997 el jurado encontró a Moore culpable de asesinato y lo sentenció a entre 26 años y cadena perpetua.

Ya en prisión, el estadounidense siempre se mentía en problemas por lo que pasaba constantemente en campos de aislamento. Informa ‘The Hustle’ que fue allí que por primera vez, comenzó a darse cuenta y a aceptar que el haber asesinado a su hermano era solo su culpa.

Tras pasar los años, en el 2015 Moore se inscribió en ‘The Last Mile’, un programa para la formación de programadores creado por un empresario e inversor de Silicon Valley, Chris Redlitz. Su objetivo principal era rehabilitar a los condenados y prepararlos para la vida luego de su sentencia. Sin embargo, Moore no sabía si iba a salir de la cárcel o no.

Esa incertidumbre se esfumó luego de que, el 2014 en California, se aprobaba una ley que estableció que quienes de menores fueron juzgados como adultos, tengan la oportunidad de recibir la libertad condicional. Además, dictaminó que los menores de 16 años ya no serán juzgados como adultos.

Así, el 12 de noviembre de 2018, Zachary Moore fue liberado tras una audiencia de libertad condicional y los representantes de ‘The Last Mile’ lo ayudaron con vivenda y empezó a trabajar como ingeniero del programa.

Ya en libertad, Moore trató de incluirse a una empresa en la que pueda trabajar de programador, pero debido a su historial, muchas le negaron la entrada.

En mayo de 2019, Zachary Moore encontró su oportunidad de trabajo cuando contratado como ingeniero en prácticas en la compañía Checkr, que brinda servicios para verificar la integridad de los empleados.

Al preguntarle sobre su convergencia y su esfuerzo personal, Moore solo lamenta una cosa:

Tengo un remordimiento increíble, que nunca desaparecerá». Mi hermano nunca tendrá la vida que se suponía que debía vivir. Nunca estará allí para Navidad, Acción de Gracias o los cumpleaños.

La historia del exprisionero concluiría cuando, en el pasado septiembre, el estadounidense fue transferido a un cargo con salario de tiempo completo y hoy gana más de 100.000 dólares al año.

Fuente: RT/El Debate