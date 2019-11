Ariana Grande se cae durante un concierto

Ariana Grande, quien tiene un pequeño historial en el asunto de las caídas en los conciertos, volvió a vivir un accidentado momento al tropezar y caer de rodillas el fin de semana durante un concierto en Tampa, Florida.

La cantante se encontraba cantando la segunda canción de la noche, cuando de repente comenzó a tambalear y no pudo sostenerse por lo que cayó en los brazos de uno de los bailarines.

La reacción de la cantante tras su caída fue aplaudida por sus seguidores pues no se detuvo y continuó con el concierto y conforme la noche avanzaba, Ariana aprovechó para compartir unas palabras con los espectadores:

“Gracias por hacerme sentir amada cuando me caí al inicio”, continuó la artista, “Me tenía que caer. Han pasado 87 shows y no me había caído, así que tenía que pasar”, expresó Grande.