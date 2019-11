El magnate de la tecnología, Bill Gates, considera que el mundo de la telefonía pudo haber sido totalmente diferente si su compañía, Microsoft, no se hubiera enfrentado a la justicia estadounidense por el caso antimonopolio. Las declaraciones las dio en una entrevista, el miércoles pasado, al periódico The New York Times.

«No hay duda de que la demanda antimonopolio fue mala para Microsoft, y habríamos estado más centrados en crear el sistema operativo móvil, así que en lugar de usar Android hoy en día, estaríais usando Windows Mobile. «Si no hubiera sido por el caso antimonopolio… estábamos tan cerca, yo estaba demasiado distraído. Lo arruiné por la distracción.»

Gates afirma que el fracaso de Microsoft en el mundo de la telefonía fue por la Justicia estadounidense y las distracciones que les provocó. Destaca que todo este proceso afectó al rendimiento de la empresa y no pudieron salir adelantes.

«Estuvimos muy cerca», se lamentó Gates y admitió que la compañía llegó tres meses tarde al lanzamiento de un Motorola que habría llevado su sistema.

«Ahora nadie ha oído hablar de Windows Mobile. Pero, bueno, son unos cientos de miles de millones aquí y allí».

El caso referido por el magnate es el establecido por el gobierno de los Estados Unidos, el cuál acusó a Microsoft de abusar de su poder monopólico en los ordenadores personales con núcleos Intel en cuanto a la gestión de las ventas del sistema operativo y del navegador web.

Aunque este caso sí conminó un retroceso en el progreso de la empresa, Microsoft tuvo años para reponerse, llegando a lanzar el Windows Phone o el Windows Mobile, sin embargo no supo dominar el mercado de los smartphones ni se comercializó como un sistema operativo hegemónico.

Fuente: Genbeta/20minutos.es