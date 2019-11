Célico ve con buenos ojos la opción de ser el DT oficial de la «Tricolor»

Tras la victoria de Ecuador ante Trinidad y Tobago, este jueves en Portoviejo, el estratega interino Jorge Célico habló sobre varios temas, entre ellos la posibilidad de quedarse como el técnico oficial de la selección mayor.

Es que la incertidumbre continúa en la «Tricolor» al no tener el nombre del técnico definitivo para dirigir de cara a las próximas eliminatorias.

“El otro día sacaron de contexto lo que yo dije. A mí me encargaron de dirigir estos dos partidos, si mañana me encargan dirigir la eliminatoria lo hago con gusto. Tengo mucha ilusión de que Ecuador pueda ingresar a la Copa del Mundo y sea altamente competitiva. No debemos ser más conformistas y solo celebrar la clasificación”.