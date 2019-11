Chris Hemsworth resultó no ser tan perfecto como todos nos imaginábamos

Chris Hemsworth se ha ganado la reputación de ser el hombre perfecto: es un padre cariñoso, se mantiene fuerte y activo, es famoso y, sobre todo, sigue perdidamente enamorado de su esposa, Elsa Pataky. Definitivamente se ha convertido en un dios a la altura de Thor, de las películas de Marvel.

Según contó su esposa en un programa de radio, Chris es de aquellos padres a los que les gusta subir a toda su familia al auto a explorar lugares inhóspitos. Le encanta adentrarse en terrenos de difícil acceso y parecería disfrutar de quedarse atascado en el barro, pues le ha pasado en más de una ocasión.

Lo cierto es que esta anécdota no fue mientras iban a un lugar exótico como se pensaría, sino al centro comercial para hacer algunas compras.

“Creo que Chris se queda atascado con el auto a propósito porque le encanta empujarlo en plan ‘miren lo fuerte que soy que puedo moverlo”, bromeó Elsa antes de entrar en materia.

“Lo divertido es que fuimos a hacer compras y Chris siempre se pone muy nervioso cuando todo el mundo lo mira mientras parquea. El caso es que, de camino, el auto se quedó atascado y no se movía. Yo le dije que me dejara intentarlo a mí, pero él se empeñó en que no lo tocara”, explicó.

Pataky continúo contando que ella le había sugerido que quizás solo debían poner marcha atrás para desatascar el auto, pero que Hemsworth seguía empeñado en que lo que necesitaban era una grúa. «Así que volvimos a casa, él llamó a un amigo que tenía una y se fueron a rescatar el auto”, continuó.

“Cuando volvió les pregunté cómo les había ido, y él me respondió que muy bien, a pesar de que el auto estaba realmente hundido en el barro. Sin embargo, unos días después, se me acercó y me dijo que me tenía que decir la verdad: No habían necesitado usar la grúa, solo dar marcha atrás como yo había dicho”, declaró entre risas Elsa, sin disimular el gusto que sintió cuando su marido le dio la razón.

Fuente: Glamour