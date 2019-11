Consiguió cumplir su último deseo

Un hombre tuvo un último deseo y sus familiares no dudaron en cumplir con su pedido.

El pedido de Norman Schemm a sus hijos fue que ellos compartieran una cerveza en la habitación del hospital donde estaba ingresado. Fue un día antes de su muerte, según informó CBS News.

Su nieto, Adam, tuiteó la foto el jueves pasado.

“Fue un muy buen momento familiar que sé que significó mucho para todos”, contó Schemm a CBS News. “La mirada en la cara de todos es algo que no olvidaremos. Todos están sonriendo, incluido mi abuelo”.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW