La voz de la leyenda del rock mundial está más presente que nunca. Y es que quién no quisiera tener una voz como la de Freddie Mercury. Por esto, Google, Queen y UMG se han unido para presentar una aplicación que evalúa tu voz y te remite qué porcentaje tienes con cantar.

El ‘FreddieMeter’ es un sistema completo con el que la inteligencia artificial de Google nos indicará si tu actuación ha estado más cerca del 0 o del 100 en cuanto a coincidencia con la canción original.

Actualmente, ya existen varios usuarios que se han bajado esta aplicación. Lo interesante de esto es que puedes grabar en tiempo real, compartirlo con todos tus amigos y conocer si estas al nivel del mismísimo Freddie Mercury. He aquí varios ejemplos:

Dentro del contenido, se puede interpretar las legendarias letras de canciones como Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody To Love y We Are The Champions.

Puedes acceder directamente a la aplicación dando clic aquí

Con el lanzamiento de esta aplicación, Google se quiere remembrar el 44 aniversario de la primera actuación en directo de la banda de Bohemian Rhapsody. Hoy por hoy, con el lanzamiento de su biopic, tanto Freddie como Queen se encuentran más presentes en pleno 2019. Y sin duda es una banda que se inmortalizó en la historia de todo el plantea tierra.

Fuente: El País