El agresor fue abatido a tiros tras el ataque en Londres

Un hombre que vestía un chaleco explosivo falso apuñaló a varias personas en Londres el viernes, matando a dos de ellas en un ataque que la policía calificó de terrorista, hasta que varios transeúntes lo derribaron y luego los agentes lo mataron a tiros, informó la policía.

Dos de las víctimas murieron y tres lesionados recibían atención en un hospital, dijo Cressida Dick, jefa de la Policía Metropolitana. Indicó que la policía trabaja para determinar si hay alguien más involucrado.

El primer ministro Boris Johnson sostuvo que, “por lo que sabemos, el incidente ha sido contenido”.

El jefe de contraterrorismo de la fuerza, Neil Basu, dijo que el sospechoso llevaba aparentemente un chaleco explosivo que resultó ser “un artefacto explosivo falso”.

Aún no se ha determinado cuál fue el motivo, dijo Basu.

