El día que Valencia se enteró que Ferguson lo quería en el United

El paso de Antonio Valencia por el Manchester United sigue dando qué hablar. Esta vez, el periodista Adam Crafton, de «The Athletic», conversó con el jugador de Liga y reveló cómo fue su llegada al equipo de los «Diablos Rojos».

Valencia recordó cómo fue el acercamiento. “Steve Bruce era mi DT en el Wigan en 2009. Un día me dijo: ‘Ferguson quiere conocerte. Te quiere llevar al United’. Yo le dije: ‘sí, claro’ (con tono de ironía), como si Ferguson iba a querer conocerme».

Fue entonces que el técnico Bruce le respondió: “estoy hablando en serio. Jugamos el domingo pero el sábado te voy a llevar a un hotel para que lo conozcas”.

“Estaba tan emocionado que me fui a comprar un terno completamente nuevo para conocerlo, sólo quería verme inteligente frente él. Una linda chaqueta, una camiseta ‘inteligente’, quería impresionarlo. Eso fue lo que sentí cuando llegó la llamada del Manchester United de Ferguson”, dijo el «Toño».

Ya sobre la charla con Ferguson, Valencia comentó que “Me dijo que había estado observándome y que me quería en el United. Yo solo me senté ahí, admirado, súper emocionado. No podía creer que Ferguson estaba sentado al frente mío».

Continuó su relato: «Yo, de Lago Agrio, mi pequeño pueblo de Ecuador, compartiendo el vestuario con Rooney y todas esas estrellas. En serio, eso fue simplemente… ¡Wow!”, digo, el jugador de la escuadra alba.

De ahí en adelante la historia de Valencia contempla títulos de toda índole, con una etapa de 10 años vestido de rojo.