El encontrón entre Messi y Cavani

En el partido amistoso entre Uruguay y Argentina, los referentes de cada selección se enfrentaron en un cruce verbal que dio la vuelta al mundo.

Los medios internacionales hicieron eco del momento en el que el uruguayo Edison Cavani «reta a pelear» al albiceleste Lionel Messi .

La respuesta de Messi, no se hizo esperar y le dijo «cuando quieras». La reacción del argentino causó sensación en redes sociales.

Los usuarios de redes no se hicieron esperar y subieron una avalancha de memes.

Cavani asked Messi for a fight and Messi replied: "Whenever you want." 😂😂 pic.twitter.com/0ny6EwHkU3