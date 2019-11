El Ministerio de Energía tiene un nuevo representante

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto Briones, brindó un análisis en el espacio de los Desayunos de 24 Horas acerca de las nuevas responsabilidades que adquiere y los diálogos que requiere para empezar su labor.

“La monetización está enmarcada en uno de los cuatro ejes que he decidido como prioridad para la gestión de la que me he hecho cargo. El primer eje tiene relación con mantener y aumentar la producción petrolera. El segundo eje tiene relación con la monetización y activos, o la concesión de la administración. El tercer eje es la eficiencia de las empresas públicas” mencionó Agusto.

El ministro propone un diálogo con las comunidades indígenas. «Las propuestas para cubrir el déficit fiscal han sido hechas de manera responsable, porque existen recursos y debemos tener un acuerdo para explotarlo”.

Por su parte, afirmó que “no es posible que por diferencias o por roses políticos tengamos enterrados recursos que pueden cambiar la vida de los ecuatorianos”.

Finalmente, Agusto aseveró: “Si nosotros acordamos como país, como sociedad, que vamos a explotar las reservas que tenemos, particularmente el campo Ishpingo con reservas probadas de alrededor USD 30.000 millones, tendríamos petróleo”.

