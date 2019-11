En España, específicamente en Mallorca, existe un hotel que no permite hombres en sus instalaciones. Se trata del Som Dona Hotel, una estancia exclusivamente para mujeres inaugurada en octubre de este año y que cuenta con todas las comodidades de una edificación como estas.

El proyecto fue una iniciativa de la cadena de hoteles ‘Som Hotels’ y su objetivo es que las mujeres pueden llegar a un lugar en donde puedan vacacionar con total seguridad, sin la convivencia de testosterona masculina.

El precio de las habitaciones oscilan entre los 80 y los 180 dólares y dicha tarifa incluye el desayuno.

El hotel no es atendido solo por personal femenino, sino también masculino. Esto debido a que no pueden infringir las leyes de discriminación del país, aunque todos están completamente capacitados para no incomodar a las mujeres.

Asimismo, Som Dona Hotel cuenta con grupos turísticos de chicas, paquetes de aventura, tours por la ciudad e incluso la renta de toda una isla privada. Para todo esto existen áreas comunes para relajarse, nadar y después descansar en sus 39 confortantes habitaciones y decoradas cuidadosamente.

Acusado de ser sexista…

El CEO de Som Hotels, Enric Capellá, declaró para El Español que la idea se acerca «más a un posible hueco en el mercado que a una reivindicación feminista». Esto también ligado al aumento en el número de mujeres que viajan solas, ya sea por negocios o por placer.

Esta práctica también la han llevado a cabo varias cadenas de hoteles ubicadas en Inglaterra, Estados Unidos, y otros de España.

De hecho, un ejemplo de uso exclusivo de habitaciones en un hotel fue en el llamado AC Hotel Bella Sky, en Copenhague. El piso 17 de este edificio fue el más famoso de todos dado que sólo podían pisarla las mujeres.

Esto fue considerado sexista por dos hombres que llegaron al hotel e interpusieron una demanda por discriminación de género. La sentencia falló a su favor y la práctica pasó a considerarse ilegal.

No obstante, la iniciativa puede determinar algo bueno y relajado en varias culturas como la de Arabia Saudí, donde las mujeres no tienen la necesidad de que llevar abaya o velo en ninguna zona del hotel dada la ausencia de hombres.

Sin duda, esta tendencia incluye una solución a problemáticas reales que poco a poco continúan instaurándose al debate público, sin embargo, de aquí puede surgir una pregunta importante ¿es necesario separar a las mujeres de los hombres para que puedan sentirse seguras?

Fuente: Revista ELLE