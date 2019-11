Emily Ratajkowski revela lo duro que resulta «ser sexy»

Emily Ratajkowski es una de las modelos y empresarias más exitosas del mundo.

La hermosa Emily saltó a la fama cuando participó en el video musical de Blured Lines y desde entonces siempre está en el foco de los medios del espectáculo.

Esta semana, en una entrevista con Ashley Graham dijo que ser sexy le ha generado mucha seguridad en sí misma, que se siente cómoda con su cuerpo y con su apariencia, y desde hí se fortaleció para ser la exitosa empresaria que todos conocen.

Pero que hay una parte de ser sexy que no le gusta, y es el hecho de que miles de personas solo la consideran una mujer bonita y no ven más allá y qué hay detrás.

«Creo que tengo una relación muy complicada con el hecho de ser sexy. Supongo que me ha dado un poder increíble a nivel personal, sin duda. Me ha hecho sentirme más poderosa. No me refiero al dinero que he ganado o a mi carrera, me refiero a que me ha hecho sentir bien conmigo misma y a gusto en mi propia piel. Eso es totalmente cierto, pero como sucede con cualquier otra mujer, también existe otra faceta mía. Soy mucho más que eso».

Dijo Ratajkowski