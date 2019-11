Encuentra una caja fuerte en la casa que acaba de comprar

Darren Steels y uno de sus compañeros compraron una casa en la localidad británica de Nottingham.

Steels dijo que había un tomacorriente que no funcionaba y que solo se dieron cuenta cuando intentaron conectar la aspiradora en él.

Como estaba colocado en un sitio estratégico del inmueble, decidieron llamar a un electricista para que lo arregle, pero cuando el experto llegó y lo sacó de la pared, vio que se trataba de una pequeña caja fuerte, en el escondite perfecto.

Según RT, » El electricista descubrió que en el enchufe no había corriente y, al sacarlo de la pared para averiguar por qué, encontró oculta una pequeña caja fuerte extraíble, pero en lugar de efectivo y joyas solo contenía «polvo, pelusa y una araña muerta»».

La caja tenía un sistema para abrirla que estaba camuflado en uno de los agujeros del tomacorriente falso, pero no hay la llave correspondiente.

Steels grabó el curioso escondite y el clip se volvió viral en las redes sociales.

So… after living in this house two years, finally got an electrician round to look at the plug that didn’t work… it’s only a bloody safe 😂😂😂 pic.twitter.com/PgfVHQYw2U