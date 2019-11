Encuentran a un perro con una cola extra que nació en su cabeza

Un perrito que estaba abandonado en las calles de Misuri, Estados Unidos, fue adoptado por la fundación sin fines de lucro Mac’s Mission.

El perro tiene una particularidad en cuanto su apariencia, pues presenta lo que parece ser una segunda cola, pero que nade desde su frente.

Por esta razón el animalito fue bautizado como el perro unicornio. Según RT, «le realizaron varios exámenes para determinar si su malformación podía afectarlo, pero determinaron que la única consecuencia era convertirlo en el «perrito más ‘cool’ del mundo»».

Los expertos analizaron al perro y le hicieron varios exámenes en los que determinaron que la cola extra no tiene ninguna conexión interna y que no afecta en nada al organismo del can.

Según RT, «El pequeño animal «no está disponible para adopción de inmediato, ya que queremos que crezca un poco más y realmente nos aseguremos de que la cola no se convierta en una molestia o problema», escribió la organización en su página de Facebook».