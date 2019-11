Cada día, en cada programa, los participantes y los jueces del ‘mejor programa de cocina de Ecuador y el mundo’ protagonizan momentos imperdibles que merecen ser destacados. Por esto, no te puedes llamar un ‘fan empedernido’ del programa si aún no has descargado el pack de stickers de MasterChef Ecuador, para que puedas reaccionar a todos los mensajes de tus redes sociales con frases icónicas del programa.

Para descargar el pack de stickers sigue los siguientes pasos:

Paso 1.- Ve al micrositio de MasterChef Ecuador ubicado en la pestaña principal de la página web de Teleamazonas; o ingresa dando clic en el siguiente enlace: http://www.teleamazonas.com/masterchefecuador/

Paso 2.- Da clic en el botón ‘Stickers’ que encontrarás a descender de la pestaña principal del micrositio.

Paso 3.- Da clic a la instrucción ‘Consigue stickers’ y descárgate la siguiente aplicación en tu teléfono celular. Abre la aplicación y pon en el buscador ‘Masterchefecuador’.

Paso 4.- Disfruta el pack de stickers y compártelos con tus amigos en todas las redes sociales.

Recuerda que puedes crear tus propios stickers utilizando las fotografías que se encuentran en la carpeta empleando toda tu creatividad. Y no te olvides de sintonizar MasterChef Ecuador todos los días a las 21:00 en todo el territorio ecuatoriano por la señal de Teleamazonas.