Esta vez ni su cabello cubrió lo más íntimo

Joselyn Cano decidió no cubrir su desnudez en Instagram y no dejó nada a la imaginación de sus miles de seguidores.

Joselyn Cano compartió un erótico mensaje en Instagram. Pero lo más llamativo no fueron sus palabras sino la camisa transparente y brillante con la que expuso toda su desnudez en la famosa red social.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar resaltando la belleza de la modelo y empresaria y mostrándose a favor del mensaje que invita de manera sugestiva a ‘enfocarse en lo bueno’.

Para sorpresa de los cientos de personas que la siguen en Instagram esta red no ha censurado su imagen.

Cano escribió: “When you focus on the good the good gets better 🌟”.

Joselyn Cano, además de ser una modelo de lencería y trajes de baño, es una empresaria que en los últimos años ha llegado a posicionar su marca Joselyn Cano Swimwear, que en los últimos meses ha vestido a modelos como Demi Rose.