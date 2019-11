Famosos latinos despiden con «amor» a Walter Mercado, «ícono» hispano en EEUU

El fallecimiento este domingo del popular astrólogo puertorriqueño Walter Mercado a los 87 años de edad se convirtió en una de las noticias que más se compartieron y comentaron en la redes sociales en Estados Unidos, donde numerosos famosos se hicieron eco de su muerte.

La actriz Dascha Polanco, conocida por su participación en la serie «Orange Is The New Black», aseguró en Twitter que el astrólogo era un «ícono» en la comunidad boricua en Estados Unidos y que siempre quiso conocerlo en persona.

El mismo término uso el periodista mexicano Jorge Ramos, quien dijo en Instagram que Walter Mercado fue «mucho más que un astrólogo», fue además un «símbolo para Puerto Rico y un ser humano maravillosamente abierto que tocó muchas almas».

El comediante Gabe González, quien le calificó de «rey de las estrellas», dijo que el Rey del Horóscopo era «extraño, hermoso y excéntrico» y que desafiaba todo lo que le habían «enseñado sobre cómo ‘debería’ actuar como un hombre puertorriqueño».

La actriz Rosario Dawson consideró que se trataba de un «ángel» que poseía un «espíritu divino» y siempre le recordará por los momentos que pasó con su abuela Mima viéndole en televisión.

«¡Con mucho mucho mucho amor!», dijo en Twitter la actriz copiando la famosa frase del boricua, que falleció de un fallo renal en el centro médico Auxilio Mutuo de Puerto Rico.

Otro actor, Kirk Acevedo, también asoció la figura de Mercado con su abuela y las veces que lo vieron juntos, mientras que su colega de profesión Chrissie Fit dijo que con su muerte se perdió una «luz brillante» de la comunidad latina que pedía mirar «las estrellas, soñáramos, encontráramos la paz y, sobre todo, ¡AMOR!».

La periodista María Celeste Arrarás recordó en Instagram la «dulzura» y «conexión con el Universo» de astrólogo, con el que trabajó en la televisión.

La presentadora dijo que le recordará por sus famosas capas, pero sobretodo por la manera en que vivía la vida «con mucha paz pero sobretodo con mucho, mucho amorrrrrr».

Otro compañero de platós de televisión, Raúl de Molina, aseguró que con él fallece uno de los «pioneros de la televisión hispana y el entretenimiento».

La muerte del astrólogo, muy conocido entre el público latino en Estados Unidos, se convirtió en tendencia en redes como Twitter y el mayor buscador a nivel global, donde el fallecimiento de Mercado es este domingo el quinto tema más buscado.

Mercado, quien también fue actor y bailarín, cambió su orientación profesional para convertirse en astrólogo al iniciar la presentación del horóscopo en la cadena Telemundo.

Mercado recibió numerosas distinciones, como una condecoración otorgada por el Gobierno de la República Dominicana y un premio obtenido Venezuela por su actuación en la telenovela «La intrusa».

Además, en 1986, fue elegido Mr. Televisión por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York (A.C.E).

Fuente: EFE