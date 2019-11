Hinchas vandalizan la casa de Zlatan Ibrahimovic

La estatua del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic y una de sus viviendas en Suecia han sufrido actos de vandalismo en las últimas horas tras anunciar que se convertía en copropietario del Hammarby, rival del Malmoe, su club de origen.

La efigie en bronce de casi 3 metros situada entre los dos estadios de fútbol de Malmoe (sur), inaugurada el mes pasado, fue pintada anoche con espray blanco y atacada con bengalas, además de aparecer escrita la frase «Muere, gitano», según recogen este jueves varios medios suecos.

El propio jugador, nacido y crecido en Malmoe pero de origen bosniocroata, viajó hace un mes desde Estados Unidos, donde ha jugado las dos últimas temporadas, a su ciudad natal para inaugurar la estatua, un regalo de la Federación Sueca por ser el máximo goleador de la historia del equipo nacional.

Malmo fans set fire to the statue of Zlatan Ibrahimovic after buying 50% shares of rivalry club pic.twitter.com/DoJKgGCmkD