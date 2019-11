¿Jennifer López traicionó a Rihanna al haber aceptado actuar en la Super Bowl después de que ella lo rechazara?

Actuar en la Super Bowl era, hasta hace poco, considerado «un premio». Sin embargo, desde que el jugador estadounidense de fútbol americano, Colin Kaepernick, desafió al gobierno de Donald Trump hincando una de sus rodillas en el césped mientras se escuchaba el himno nacional del país previo al partido, ese «premio» se convirtió casi en un castigo.

El gesto de Kaepernick fue a manera de protesta contra las políticas racistas de Trump, lo cual desencadenó que la derecha estadounidense lo atacara por atreverse a subestimar un símbolo nacional.

A partir del suceso, la NFL encargada de organizar la Super Bowl creó una ley donde se estipulaba que cualquier jugador que se atreviera a hacer lo mismo en el futuro, sería sancionado.

Colin ya no se desempeñó más como futbolista, por lo que artistas como Rihanna han rechazado la invitación de presentarse en el evento deportivo con más audiencia a nivel mundial. “No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera” dijo tajante la cantante en una entrevista con Vogue.

Y aquellas palabras no hicieron quedar bien a Shakira y a Jennifer López quienes sí aceptaron la invitación de la NFL para tocar en el descanso del partido el próximo febrero; aunque aseguran que sí hacerlo es la mejor protesta política contra el racismo.

“Entiendo que haya gente que no quiera actuar en la Super Bowl. Todo el mundo tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a sentirse cómodo con lo que están haciendo. Pero yo lo veo como una plataforma fantástica, y una de las más grandes del mundo, para transmitir un mensaje al público”, explica JLo.

Admite que para ella es «maravilloso» que dos mujeres latinas puedan actuar en Miami durante este importante evento. «Podemos aprovechar esos 14 minutos para que el mundo entienda lo mucho que valemos los latinos en este país. Puede ser una celebración muy valiosa de nuestra cultura».

Fuente: Glamour