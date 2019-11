Jordan Henderson cuenta que su llegada al Liverpool no fue fácil

Jordan Henderson, estrella del Liverpool, reveló en una entrevista con Jamie Carragher, que en sus inicios en el club rojo tuvo problemas para adaptarse en 2011.

Uno de esos problemas fue encontrarse con Luis Suárez y la actitud que el uruguayo tenía con el apenas llegado Henderson.

Según Henderson, Luis Suárez hacía gestos y movía los brazos como intentando decir que no era demasiado bueno para entrenar en el Liverpool. «

“Fue una situación curiosa. En aquella época intentaba dar lo mejor, yo era un joven jugador y había un par de cosas que no me gustaban de Suárez. Gesticulaba con los brazos y me hacía sentir que no era lo suficientemente bueno como para entrenar en ese equipo. Los gestos eran cómo ‘¿qué hace?’ y eso me hería y me frustraba. Me lo hizo un par de veces, entonces exploté y estaba listo para matarlo”, contó.

Henderson, quien ahora tiene 29 años de edad, dijo que gracias a su dedicación y a saber que los futbolistas tienen que enfrentar críticas de todo lado, incluso de sus propios compañeros, pudo superar ese problema con Suárez y su relación mejoró.