Juan Sebastián Roldán analiza el nuevo proyecto económico del gobierno

El secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, brindó un análisis en el espacio de los Desayunos de 24 Horas acerca del nuevo proyecto económico para análisis en la Asamblea Nacional.

“La semana pasada el presidente de la republica tuvo una reunión con los jefes de todas las bancadas que están en la asamblea, participaron de una discusión al respecto de cómo iba a ser el proyecto de ley y es importante que esto se recalque, porque a partir de esta discusión los bloques tienen ya la información, buena parte de esta ley”, afirmó Roldán.

Agregó que “según lo que nosotros entendemos habrían los votos suficientes para discutir, por el momento no nos tenemos que adelantar a si se aprueba o no la ley; nosotros esperamos que se apruebe porque es una ley que preserva el espíritu que nosotros planteamos en la primera, y es que los pobres no paguen impuestos, no se sube el IVA y si estamos pidiendo a los que más tienen que hagan una aportación”.

Finalmente, mencionó “los ecuatorianos lo que quieren es que su gobierno pase desapercibido, les sirva, les atienda, les cuide, cuide las cuentas públicas y piense en el futuro, no que se suba a camionetas a insultar a nadie”.

Más detalles de este análisis en la siguiente entrevista: