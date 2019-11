Los cruces en los «Play Off» del fútbol ecuatoriano

Los ocho mejores equipos del fútbol ecuatoriano se verán las caras en los partidos de definición para conocer al campeón del 2019.

Tras finalizarse las 30 fechas de la etapa regular de la Liga Pro, los equipos ya saben contra quién y cuándo jugarán los cuartos de final, semifinal y las finales.

Los cotejos de 4tos de final iniciarán el fin de semana del 23 y 24 de noviembre. Las revanchas serán el miércoles 27 de noviembre.

La semifinal de ida será el domingo 1 de diciembre y la revancha el domingo 8.

Finalmente la primera final de la Liga Pro 2019 será el 11 de diciembre y la vuelta el 15 de diciembre.

Así quedaron definidas las llaves: Macará vs Emelec, Delfín vs Independiente, Barcelona vs Aucas y U. Católica ante Liga de Quito.