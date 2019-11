Una organización benéfica busca reducir en un 25% el número de muertes prematuras de hombres. Esto debido a un informe publicado por ‘Movember’ en las que afirma que, en promedio, los hombres mueren seis años antes que más mujeres.

En base a esta información, la entidad cada año recauda fondos para enfermedades que mayormente afectan a los hombres como el cáncer testicular y de próstata. También busca precautelar la salud mental masculina ya que, entre los datos más llamativos, 3 de cada 4 suicidas son hombres.

Un ejemplo de este hecho es Alex Davis, el jugador de rugby de Inglaterra, quien ha decidido participar del programa para poder ayudar. El comenta que su padre vivió con «cáncer de próstata durante varios años y ha sufrido sus propias batallas de salud mental”.

Otro participante activo es el nadador y medallista de oro Olímpico, Nathan Adrián, quien fue diagnosticado con cáncer testicular en 2018.

Había demasiadas emociones que pasaban por mi mente y por mi cuerpo. Estaba feliz porque me lo habían detectado a tiempo, pero luego me entristecía todo. Me preguntaba ¿por qué?, si mi trabajo es estar saludable.