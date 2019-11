Reese Witherspoon solo salió en dos capítulos de Friends por culpa de Jennifer Aniston

Seguramente recordarás cuando Reese Witherspoon interpretó a la hermana de Rachel (Jennifer Aniston) en la serie Friends. Su personaje, Jill Green, apareció en dos capítulos de la sexta temporada y se caracterizó por ser una ‘hija de papá’ que intentaba imitar el estilo de vida de su hermana mayor, Rachel Green, desde que su padre decidió ya no pagar por sus caprichos.

Al inicio, Rachel se siente halagada por que su hermana trate de ser como ella, sin embargo la situación no termina nada bien cuando descubre que Jill intenta seducir a Ross y no solo eso, sino que llegan a besarse, aunque pocos segundos, ya que Ross sabía que si no se detenía, nunca podría volver con Rachel. Ross le confiesa a Jill que esa es la razón por la que no puede seguir viéndola y ella se enfada y se va.

El plan de los guionistas era que el personaje de Witherspoon solo aparezca en esos dos capítulos, sin embargo, la buena acogida que tuvo entre la audiencia los obligó a escribir otros más en donde ella saliera. Se lo dijeron a Reese, pero ella tuvo que rechazar la invitación y el guión tuvo que ser reescrito: ahora sería otra hermana de Rachel, Amy (Christina Applegate), la que aparecería en el episodio.

Se pensó durante años que Reese Witherspoon tuvo que rechazar la oferta porque su apretada agenda se lo impidió, sin embargo, ahora que ha vuelto a trabajar con Jennifer Aniston en la nueva serie The Morning Show, la actriz ha revelado la verdadera razón durante una entrevista conjunta para AP.

“Jennifer Aniston es muy buena rodando delante del público en un estudio. Eres muy buena, de verdad”, dice Reese en la conversación. “Tú también lo eres, lo que pasa es que te olvida de eso porque te bloquea el miedo”, le responde Aniston al halago.

“Me pidieron que regresara y tuve que decirles que no. Simplemente no podía. Estaba aterrorizada”, reveló Reese.

Fuente: Glamour