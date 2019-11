Samuel Eto´o va a Harvard

Samuel Eto´o, uno de los futbolistas más importantes del continente africano, anunció en pasado septiembre su retiro de la actividad en las canchas. Pero, ahora, el exfutbolista va por un nuevo desafío en el ámbito empresarial.

Tras una carrera de 22 años, 13 clubes, 718 partidos, 359 goles y 19 títulos, Eto´o fue aceptado por la Universidad de Harvard para estudiar administración de empresas.

Es que el exfutbolista tiene en mente desarrollar la casa de apuestas denominada «Beto’o» que acaba de lanzar en su país natal.

«Cuando eres futbolista pagas a otros para que cuiden tus intereses comerciales, pero una vez que depende de ti administrarlos y deseas que crezcan, necesitas adquirir nuevas habilidades. Entonces reanudaré mis estudios para aprender administración de empresas», dijo a la revista Jeune Afrique.

«Iré a la Universidad de Harvard en enero. Han sido lo suficientemente buenos como para permitirme tomar un curso especializado», agregó.

Así, Eto’o se mudará durante 2020 a Boston, Estados Unidos, para ampliar sus conocimientos. «Estaré en Boston casi un año y no será fácil, pero me abrirá muchas puertas. Mi compañía de apuestas pertenece a un grupo de jóvenes africanos que me pidieron que me uniera a ellos. Acepté dejarlos usar mi imagen después de meses de conversaciones, ya que me conmovió su fe en África. Me convencieron de que juntos podemos mejorar la vida cotidiana de las personas», destacó.

Otros jugadores que han estudiado en Harvard son sus excompañeros Gerard Piqué y Dani Alves, quienes realizaron un máster sobre el negocio del entretenimiento, los medios de comunicación y el deporte.

También han cursado por las aulas de dicha universidad nombres como el brasilero Kaká, el turco Nuri Sahin o el holandés Edwin Van der Sar.