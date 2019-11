Tiroteo en London Bridge

Medios internacionales han reportado un tiroteo dentro de un autobús en el Puente de Londres, sin que hasta el momento se conozca sobre víctimas o las causas del hecho.

Las autoridades han cercado las inmediaciones de «London Bridge» para evitar que curiosos se acerquen y haya víctimas.

La policía acordonó este viernes el puente de Londres, en el centro de la capital británica, debido a un «incidente» con el que están lidiando, después de que testigos informaran de que se han escuchado disparos.

Un periodista de la cadena pública BBC que se encontraba en la zona informó de que vio a un grupo de hombres involucrados en una pelea, tras lo cual llegaron agentes de la policía y se produjeron descargas de armas de fuego. EFE

en desarrollo…

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za

BREAKING: Police are dealing with an incident on London Bridge amid reports of shots being fired, according to the Met Police



Get the latest on this story here: https://t.co/4XzgH2KxJ7 pic.twitter.com/MW2jDxsxdp