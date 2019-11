Un guardia de seguridad fue asaltado por dos antisociales en la vía perimetral.

La víctima comentó que “con un arma de fuego, me apuntan. Ya encañonado, me pidieron el arma y me dijeron que si no (les entregaba) me iba a morir”.

El vigilante siguió a los antisociales y pidió apoyo de un agente de la policía que se encontraba haciendo patrullaje.

Más detalles de esta nota en el siguiente video: