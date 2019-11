Valencia habló sobre su paso por Manchester United

Desde su llegada al Ecuador, para actuar con Liga Deportiva Universitaria, ha sido el blanco de sectores rivales que lo critican. Pero en Inglaterra todavía lo recuerdan como uno de los grandes.

En entrevista para el portal The Athletic, Valencia habló sobre su paso por los Diablos Rojos y trató algunos temas a propósito del retorno de José Mourinho al fútbol inglés, específicamente al Tottenham.

Valencia habló de la mentalidad ganadora de su exentrenador y destacó los importantes momentos que vivió bajo su dirección, como fue el alcanzar la capitanía del equipo.

Recordó que en un momento, el portugués se refirió a él como «el mejor lateral derecho del mundo».

También aclaró el rumor de una supuesta crítica en contra de Mourinho. Al respecto indicó que dio «Me gusta» a una publicación de un hincha en Instagram, pero que eso fue un error.

«Cometí un error… No me di cuenta lo que realmente decía. No fue nada. Busqué al entrenador, me disculpé y fue el final de la historia. No jugué en los últimos partidos, pero esa no fue la razón».

Finalmente se refirió al mal momento que está atravesando el club de Manchester. «Es doloroso. Trato de ver los partidos, pero me entristece mucho, es muy difícil ver las derrotas. Llevo al United en mi corazón», indicó.