Andrea Legarreta publica sensual fotografía en Instagram

La foto en lencería de Andrea Legarreta, conocida por interpretar a la maestra Lupita en «Vivan los niños», causó revuelo en Instagram.

La actriz robó suspiros entre sus miles de seguidores al subir una imagen en donde apareció con un sensual bralette negro.

“Eres tan hermosa como te sientas… Todas lo somos… Dedícate tiempo… Ámate… Ponte algo que te haga sentir linda… Sé tu prioridad… Que no te importe el qué dirán… La edad es solo un número y mientras estés viva, VIVE!!! #DulcesSueños“, escribió como pie de foto.

En un programa de radio Legarreta reveló la razón de su publicación y confesó que «se vale usar cosas que te hagan sentir linda, que te hagan sentir sexy, que no estés pensando hay no ya no tengo edad, sí te gusta, si te sientes linda». Señaló que no era lencería tal cual, pero que su intención era invitar a las mujeres a que se atrevan a seducir y a sentirse bien con su feminidad.

«Lo vean como lo quieran ver mi intención era esa invitar a las mujeres a que se atrevan. Creo que tenemos que sentirnos libres, es nuestra vida, es nuestra única vida y no tenemos que vivirla para los demás», declaró Legarreta.

Fuente: laopinion.com/ larepublica.pe