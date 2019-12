Arranca la reunión de los líderes de la OTAN en Londres

La reunión de los líderes de la OTAN arrancó este miércoles en el hotel Grove, en Watford (noroeste de Londres), con el compromiso de reforzar el futuro de la alianza «más exitosa» de la historia.

«Sean cuales sean nuestras diferencias, seguiremos unidos en torno a nuestra tarea central: defendernos los unos a los otros, todos para uno y uno para todos», señaló el secretario general aliado, Jens Stoltenberg.

El político noruego indicó que con esta cumbre, que se desarrolla en el que fue el «primer hogar de la OTAN», los aliados «celebran el éxito de la alianza más exitosa de la historia», que ha «cambiado al tiempo que el mundo ha cambiado».

Stoltenberg recordó que en los últimos años la organización ha implementado el mayor aumento de defensa colectiva en generaciones, ha acelerado sus medidas en la lucha contra el terrorismo y han aumentado el gasto en materia de defensa, entre otras hazañas.

Resaltó asimismo que la Alianza continúa siendo «la única plataforma donde América y Europa deciden y adoptan decisiones juntos».

«A fin de proteger a mil millones de personas, no importa cuáles sean nuestras diferencias, continuaremos unidos en nuestra tarea central», agregó.

El secretario general de la OTAN concluyó su declaración con esta frase: «para defendernos los unos a los otros: todos para uno, y uno para todos».

Los líderes de los 29 socios de la organización se hicieron una foto de familia al inicio del encuentro en Watford y fueron recibidos por guardias británicos en uniforme de gala y gaiteros escoceses.

Se prevé que en este encuentro al más alto nivel, que durará previsiblemente tres horas, se debatirá el futuro de la organización.

Los primeros actos celebrados ayer pusieron de manifiesto tiranteces entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

VÍDEO MUESTRA A VARIOS LÍDERES SUPUESTAMENTE BURLÁNDOSE DE TRUMP

Un vídeo colgado en internet muestra a varios líderes de la OTAN, entre ellos los primeros ministros británico y canadiense junto al presidente de Francia, aparentemente burlándose del estilo poco ortodoxo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una recepción anoche en el palacio de Buckingham.

Una grabación de la velada ofrecida por Isabel II atribuida al «pool» que capta las imágenes de los mandatarios difundida por el canal canadiense CBC puso en Twitter una versión editada y con subtítulos, que ha sido visualizada ya por mas de cuatro millones de personas.

En el vídeo colgado anoche por el programa canadiense Power&Politics, puede verse al primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente francés, Emmanuel Macron, el mandatario canadiense, Justin Trudeau, con el primer ministro de Holanda, Mark Rutte y la princesa Ana en corrillo aparentemente comentando sobre Trump, si bien no se le menciona directamente.

Vestidos de gala y copa en mano, se oye a Johnson preguntar a Macron: «¿Es por eso que llegaste tarde?», a lo que Trudeau contesta en tono jocoso refiriéndose supuestamente a la tendencia de Trump a alargarse en las ruedas de prensa, lo que también hizo el martes.

Posteriormente, el mismo primer ministro canadiense dice a sus colegas: «Se vio cómo la mandíbula de los miembros de su equipo caía al suelo» (en un gesto de incredulidad). EFE

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP