Boxeador sufre accidente segundos antes del combate

Ruann Visser, campeón de peso pesado, subió al ring para enfrentarse a Tian Fick en Sudáfrica.

Pero cuando estaban presentando el combate y a los boxeadores, Visser sufrió un vergonzoso accidente cuando se acercó a las cuerdas.

En el clip de lo sucedido se ve que el boxeador se arrima a las cuerdas, pero estas ceden y hacen que el atketa, de dos metros y siete centímetros, cayera fuera del ring ante la audiencia.

Según Yahoo, » El médico de la pelea canceló el combate, dictaminando que Visser no estaba en condiciones de pelear tras la desafortunada caída».

Crazy stuff in Cape Town today as SA heavyweight champion Ruann Visser is bizarrely injured before a punch is thrown. pic.twitter.com/jZCIZg2ZV1