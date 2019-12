CIDH determinó medidas cautelares para Pabón, Hernández y González

En Los Desayunos de 24 Horas María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, habló acerca de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los detenidos Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González no implican su liberación.

“Lo primero que tenemos que hacer es explicar qué son las medidas cautelares y cuál es su efecto. Las medidas cautelares son medidas interinas de protección que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la luz del art. 25 de su reglamento, de cara a refrenar posibles violaciones de derechos humanos. Para que se emita una medida cautelar el requisito es que no exista una violación” afirmó Miño.

Por su parte, Miño mencionó que “lo primero es no interpretar a las medidas cautelares como una declaración de una supuesta violación ya cometida. Del texto mismo de la decisión de la CIDH nosotros podemos ver que dice este organismo: << esto no constituye un pronunciamiento sobre la existencia o no de violaciones a derechos humanos y no puede ser entendida como tal >> es simplemente una suerte de prevención o ayuda para el Estado para que no incurra en violaciones”.

Miño aseveró que “hubo varias personas que ingresaron su solicitud en calidad de posibles beneficiaron y la CIDH después del análisis llega a determinar que solo tres de ese bloque de solicitante son posibles beneficiarios”.

Finalmente, consideró que “la solicitud de la CIDH al Estado ecuatoriano es suficientemente clara, lo que dice es que tiene que tomar todas las medidas para que los tres beneficiarios estén detenidos en condiciones de humanidad, sin hostigamiento y que además, los procesos observen las debidas garantías”.

Más detalles de este análisis en la siguiente entrevista: