Diego Armando Maradona vuelve a ser tendencia en twitter debido a su comportamiento. Esta vez, el exfutbolista argentino protagonizó un video en el que se evidencia su enojo a un grupo de niños que se acercaron para pedirle un autógrafo.

El video es un extracto de la serie documental de Netflix del argentino llamada «Maradona en Sinaloa. Debido a lo inusual de la escena, el video se viralizó y generó polémica en las redes sociales.

En el fragmento, el técnico argentino se encuentra en la cancha de Dorados y un grupo de niños, detrás de las rejas del estadio, le piden incansablemente a Maradona que les firme sus camisetas. El Diez, se acerca y mientras se encuentra dando autógrafos, los muchachos le gritan ‘Diego’, ‘Diego’, por lo que, de tanto ruido, Maradona pierde la paciencia.

«Escúchenme una cosa. Si siguen gritando «Diego», me voy a la mierda. ¿Ok? ¿Ok? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. […] No se lo digo más. La próxima que digan «Diego, Diego, Diego» me voy. No tengo ningún problema yo».