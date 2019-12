Estamos a punto de terminar la segunda década de este nuevo siglo y con bajo esta premisa, Spotify dio a conocer este martes la lista de canciones, álbumes y artistas más escuchados.

Este es un encuentro a nivel global de todas las canciones reproducidas en la aplicación, por lo que no refleja lo que pasa a nivel de países y gustos personales. Sim embargo, si tú quieres saber qué fue lo más escuchaste, tendrás que esperar hasta el 6 de diciembre, cuando podrás hacer tu recuento personal con los datos recabados por el servicio.

Tema musical más popular: En esta ocasión, el título se lo lleva la canción ‘Shape of You’ del británico Ed Sheeran, con 2.400 millones de reproducciones.

Artista más reproducido: El merecimiento se lo lleva es el multifacético estadounidense Drake, quien desde el 2010 ha acumulado más de 28.000 millones de transmisiones, con su canción más popular, «One Dance» (Un baile), reproducida 1.700 millones de veces.

La canción más exitosa: En términos de reproducción, en 2019, la canción «Señorita» de Camila Cabello y Shawn Mendes lidera esta categoría, ya que presenta 1.000 millones de repeticiones.

Álbum debut más popular: El álbum debut titulado «When We All Fall Asleep Where Do We Go» (Cuando todos nos dormimos ¿a dónde vamos?), de Billie Eilish, se convierte en el más popular.

Artista más escuchado del 2019: En esta lista, al contrario de la anterior categoría, solo se evalúa las reporducciondes de este año, por lo que aquí se corona el rapero Post Malone.

En esta lista, el aartista que representa a latinoamérica es el regaetonero Bad Bunny, ubicándose en el quinto puesto del artista más escuchado del 2019.

En contexto, el Spotify tenía solo siete millones de usuarios en 2009, pero ahora cuenta con 248 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales 113 millones son suscriptores pagos.

Fuente: BBC Mundo/Spotify