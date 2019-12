Ecuador es el paraíso de las aves, de ello nadie tiene duda pero este país diverso no deja de sorprendernos. En medio de las montañas, entre Loja y El Oro ha permanecido escondido un verdadero tesoro de la naturaleza, una pequeña ave que fue descubierta hace poco, lo lamentable es que aunque no conocíamos antes a este bello colibrí, ya está en peligro de extinción. Su desaparición no solo afecta al ecosistema, es un tema que debe preocuparnos a todos. Para saber cómo cuidarlo hay que conocerlo, por eso hoy les presentamos a la Estrella de Garganta Azul.