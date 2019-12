Estrella de Masterchef brillará en el Palacio de Buckingham

Masterchef es un éxito en todo el mundo, no hay quien no haya visto el programa, y los que dicen que no lo han hecho, por lo menos conocen de qué se trata.

Tanto es la popularidad del show así que la ganadora de la edición mexicana del programa, Carmen Miranda, llevará su sazón hasta la mesa de la Reina Isabel.

Carmen Miranda fue la ganadora de Masterchef México ‘La Revancha’ y es una de las estrellas de la cocina de ese país tras convertirse en una de las participantes que más llamó la atención de los jueces y los seguidores.

Según Yahoo, «Su triunfo y reputación como cocinera fueron los pasos previos a la invitación que le hizo Fernando Stovell para cocinar en el Palacio de Buckingham, motivo por el que recibirá una capacitación sobre los protocolos reales y el funcionamiento de las cocinas en la residencia de la familia real británica».

Carmen dijo que no conoce cómo funciona la cocina en la casa real, pero que pasará 60 días cocinando para la familia de la Reina Isabel.