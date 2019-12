Falta desata una guerra campal en Argentina

En la final de la Liga de Luján, Argentina, se registró una batalla campal tras una fuerte barrida de uno de los jugadores del Social Atlético Televisión (S.A.T) contra un rival de La Unión de El Jaguel (UNJ).

Lucas Torres se barrió e hizo una fuerte falta a un rival, tan duro fue el golpe que los compañeros del jugador agredido salieron en su defensa y empezaron una batalla masiva en el campo de juego.

Según RT, » Tras el comienzo de la pelea el partido fue inmediatamente dado por terminado y cuando el árbitro retomó el control los jugadores se retiraron rumbo a los vestuarios».

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



pic.twitter.com/OYrbB0qPsP