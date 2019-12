Felipe Caicedo festeja el título en redes

El futbolista Felipe Caicedo, de los registros de Lazio, festejó este domingo la obtención de la Supercopa de Italia, tras derrotar a la poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo por 3-1.

El delantero ecuatoriano ingresó al campo de juego al minuto 81 y se mantuvo hasta el final del encuentro para gritar campeón.

En redes sociales, Caicedo incluyó imágenes suyas del festejo con el trofeo alcanzado.

We are the champions !!!! @OfficialSSLazio A ROMA SOLO LA LAZIO !!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/z8uAztAIEu