Guns N`Roses desplegará su música en Quito

Los sonidos de la banda estadounidense Guns N`Roses volverán a sonar en Ecuador, 10 años después de su despliegue en la capital.

La banda formada en 1985 confirmó su presentación en Ecuador el sábado 21 de marzo.

Éxitos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, November Rain entre otros son de los más famosos de la banda, y los cuales los fanáticos querrán corear en el estadio Olímpico Atahualpa.

Su parada en Ecuador es parte de la gira latinoamericana en la cual visitarán países como Chile, Brasil, Colombia, México y Argentina.