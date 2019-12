Harvey Weinstein, el productor estadounidense acusado por numerosos cargos de abusos sexuales a actrices y empleadas, ha llegado a un preacuerdo de 25 millones de dólares una treintena de víctimas que le habían demandado por vía civil.

De acuerdo con The New York Times, se ha estado avanzando en las negociaciones entre los abogados de las víctimas y los de Weinstein. De aprobarse, este pacto permitiría al acusado aislarse de gran parte de las denuncias contra él y su antigua compañía, The Weinstein Company.

De la cifra, más de 18.5 millones irían para retirar cualquier acusación contra su persona por parte de las víctimas firmantes y 6.2 millones se dividirían entre las 18 víctimas.

Asimismo, una buena parte se destinaría a quienes forman parte de una demanda colectiva, así como para futuras demandantes en un proceso.

Ante esta situación, al menos cuatro víctimas anunciaron que no participarán en las negociaciones del acuerdo, y se espera que al menos tres de ellas se nieguen a aceptarlo. El acuerdo aún debe ser validado por un juez para tornarse oficial.

En contexto, un total de 87 mujeres acusan al exproductor de cine de agresión o acoso sexual, incluidas varias actrices famosas como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Salma Hayek. Ninguna de estas demandó a Weinstein ante la justicia.

Fuente: Infobae/EFE/NeewsWeek