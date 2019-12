Horarios de Copa Libertadores para equipos ecuatorianos

Vaya haciendo espacio en su agenda. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las fechas y horarios de los partidos que los equipos ecuatorianos disputarán en la Copa Libertadores 2020.

Liga Deportiva Universitaria, Delfín, Independiente del Valle, Macará y Barcelona tendrán duros cotejos en las diferentes etapas de la copa.

Horarios y fechas de los partidos de LDU (grupo D):

04-03-2020 | LDU vs. River (19:30) | estadio Rodrigo Paz (Quito, Ecuador)

11-03-2020 | São Paulo vs. LDU (19:30) | estadio Morumbí (Sao Paulo, Brasil)

17-03-2020 | Binacional vs. LDU (19:30) | estadio Guillermo Briceño (Juliaca, Perú)

07-04-2020 | LDU vs. São Paulo (19:30) | estadio Rodrigo Paz (Quito, Ecuador)

21-04-2020 | LDU vs. Binacional (19:30) estadio Rodrigo Paz (Quito, Ecuador)

05-05-2020 | River vs. LDU (19:30) | estadio Monumental (Buenos Aires, Argentina)



Horarios y fechas de los partidos de Independiente del Valle (grupo A):

04-03-2020 | Ganador 1 vs. IDV (19:00) | Por definir

11-03-2020 | IDV vs. Junior (19:30) | estadio Gonzalo Pozo (Quito, Ecuador)

19-03-2020 | IDV vs. Flamengo (19:00) | estadio Gonzalo Pozo (Quito, Ecuador)

07-04-2020 | Junior vs. IDV (19:30) | estadio R. Meléndez (Barranquilla, Colombia)

22-04-2020 | Flamengo vs. IDV (19:30) | estadio Maracaná (Rio de Janeiro, Brasil)

06-05-2020 | IDV vs. Ganador 1 (19:30) | estadio Gonzalo Pozo (Quito, Ecuador)



Horarios y fechas de los partidos de Delfín (grupo G):

04-03-2020 | Delfín vs. Olimpia (19:30) | estadio Jocay (Manta, Ecuador)

10-03-2020 | Santos vs. Delfín (17:15) | estadio Vila Belmiro (Santos, Brasil)

17-03-2020 | Defensa J. vs. Delfín (17:15) | estadio Tomaghello (Varella, Argentina)

09-04-2020 | Delfín vs. Santos (21:00) | estadio Jocay (Manta, Ecuador)

23-04-2020 | Delfín vs. Defensa J. (21:00) | estadio Jocay (Manta, Ecuador)

05-05-2020 | Olimpia vs. Delfín (17:15) | estadio Ferreira (Asunción, Paraguay)



Horarios y fechas de los partidos de Macará (segunda fase):

04-02-2020 | Macará vs. Dep. Tolima (19:30) | estadio Bellavista (Ambato, Ecuador)

11-02-2020 | Dep. Tolima vs. Macará (19:30) | estadio Murillo (Ibagué, Colombia)



Horarios y fechas de los partidos de Barcelona (tercera fase):

22-01-2020 | Progreso vs. BSC (19:30) | estadio A. Vera (Montevideo, Uruguay)

29-01-2020 | BSC vs. Progreso (19:30) | estadio por definir (Guayaquil, Ecuador).