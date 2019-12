Irregularidades en torno al servicio de electricidad CNEL

En Los Desayunos de 24 Horas, José Agusto Briones, Ministro de Energía y Recursos No Renovables, habló acerca de las irregularidades en las instituciones de energía, como es el caso de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que fue intervenida.

“Vamos a realizar la intervención en tres aspectos, no es que recién a los 90 días vamos a tomar acciones, ya las estamos tomando. Muchas acciones tienen que ver la gestión, hemos detectado que no hay una frecuencia sostenible en la provisión del servicio; el alumbrado público hay obras que se iniciaron en Manabí y Esmeraldas que no hay sido concluidas”, mencionó Agusto.

Agusto agregó que “en los tres sectores que están a mi cargo: Petróleo, Minas, Electricidad estamos haciendo una gestión delegada de activos, manteniendo la propiedad del activo, contratar socio estratégico que hace la administración, invierte, obtenemos recursos y garantiza un servicio de la mejor manera”.

Finalmente Agusto afirmó que “nosotros queremos sentarnos con la ciudadanía y decir: este es el potencial hidrocarburífero, minero y de recursos naturales, cuanto se podría obtener, que se debe corregir. No podemos seguir en este bloqueo, el gobierno propone y no se puede”.

Más detalles de este análisis en la siguiente entrevista: