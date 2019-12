🔴 BREAKING



The Dominican Republic’s Bachata music and dance has been inscribed on the #IntangibleHeritage list.



Congratulations #DominicanRepublic🇩🇴! 👏👏



ℹ️ https://t.co/6psmBHYI9N #LivingHeritage #14com pic.twitter.com/yauevr0Knd