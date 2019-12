La reacción de Cristiano Ronaldo tras perder la Supercopa de Italia

A Cristiano Ronaldo no le agradó para nada haber perdido la Supercopa de Italia ante Lazio. El atacante portugués de Juventus, luego de recibir la medalla, se la retiró inmediatamente con cara de pocos amigos.

Es que, al parecer, la impotencia pudo más en ese momento triste de Cristiano, quien también dejó con la mano extendida a directivos del fútbol que estaban presentes en el momento de la premiación.

"Ronaldo's not one for silver medals, is he?" 👀



CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO