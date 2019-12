La Roca hizo una impactante revelación sobre la WWE

La Roca, luchador y actor profesional, reveló que uno de sus pasajes más recordados en la WWE estuvo a punto de convertirse en un momento vergonzoso de su carrera.

El mismo Dwayne Jhonson lo confesó en su cuenta de Twitter cuando respondió a una publicación en la que se lo veía hacer su reconocido ‘Codazo del pueblo’.

This will forever be mesmerising… @TheRock pic.twitter.com/AigHHUHOwc