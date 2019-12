Lionel Messi y presagio de Samuel Eto’o que le transformó la carrera

Lionel Messi es dueño de la mayor parte de los récords que existen en la Liga de España. La historia comenzó a escribirse oficialmente hace 15 años, pero en uno de los puntos de inflexión en la carrera del argentino hubo un presagio del camerunés Samuel Eto’o, su compañero durante cinco temporadas.

“Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía “el día que empieces a hacer goles vas a ver”. Porque tenía muchas ocasiones y por ahí no convertía. Hasta que un día me destapé, entró y empezaron a entrar todas”, confesó entre risas la Pulga en una nota que realizó con el canal oficial de la competencia.

Justamente el cambio significativo empezó a verse a partir del 2010, el primer año en el que gritó más de 50 goles.

Con un total de 432 goles hasta este 2019/2020, es el máximo artillero histórico del campeonato español con más de 100 tantos de ventaja sobre Cristiano Ronaldo.

Gran parte de esas anotaciones se deben al perfeccionamiento en el lanzamiento de tiro libres, un área que no era su especialidad: “En este último tiempo empecé a mirar y ver en los tiro libres si mueve antes, si da el pasito, si no, cómo reacciona, cómo para la barrera… La verdad que ahora sí lo estudio un poco más, pero todo es trabajo y todo es entrenamiento. Creo que fui mejorando el golpeo con entreno”.

Fuente: Infobae.com